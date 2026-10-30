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Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren 1 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0960384 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0816326 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 7,744 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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