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Kamu İhale Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak: Başvurular ne zaman başlıyor?

Kamu İhale Kurumu (KİK), 25 kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kamu İhale Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak: Başvurular ne zaman başlıyor?

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7 hukuk fakültesi, 6 iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 10 inşaat mühendisliği ve 2 makine mühendisliği mezunları olmak üzere 25 kamu ihale uzman yardımcısı alınacak. Uzman yardımcılarının istihdamı için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak. Sınav başvuruları 9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı'nın 'https://kariyerkapisi.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya yükseköğretim kurumlarından biri tarafından 19 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınavı kazanan adaylara daha sonra bildirilecek.

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