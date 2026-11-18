Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) paylarının fiyatında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0931544 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0791812 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Baz Fiyat: 8,41 TL