ARA
DOLAR
50,36
0,22%
DOLAR
EURO
55,55
-0,24%
EURO
ALTIN
6263,00
0,00%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş.’nin açıklamasına göre, paylar 13 Kasım 2026 itibarıyla temettü hakkı kullanılmış olarak işlem görecek. Temettü tutarı 17 Kasım 2026’da yatırımcı hesaplarına geçecek.

Açıklamaya göre, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) paylarının fiyatında temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0179792 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0152823 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Baz Fiyat: 6,22 TL

0
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL