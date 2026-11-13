Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş.’nin açıklamasına göre, paylar 13 Kasım 2026 itibarıyla temettü hakkı kullanılmış olarak işlem görecek. Temettü tutarı 17 Kasım 2026’da yatırımcı hesaplarına geçecek.
Açıklamaya göre, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) paylarının fiyatında temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0179792 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0152823 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Baz Fiyat: 6,22 TL