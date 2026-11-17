Mercan Kimya, 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, yılın ilk dokuz ayında güçlü finansal performansını sürdürürken ihracat faaliyetlerini, üretim kapasitesini ve ürün portföyünü geliştirmeye devam etti.

İhracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 21,1’e yükseldi

Mercan Kimya’nın 2026 yılının ilk dokuz ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 2,77 milyar TL’ye ulaştı. Net dönem kârı ise yüzde 26,5 artışla 151 milyon TL’ye yükselirken net kâr marjı yüzde 5,4’e çıktı.

Yurt dışı satışları ise yüzde 47,8 artışla 608 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece ihracatın brüt satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 15,4’ten yüzde 21,1’e yükseldi.

Üçüncü çeyrekte de büyümesini sürdüren Mercan Kimya’nın temmuz-eylül döneminde cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 955 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net dönem kârı 41 milyon TL’den 61 milyon TL’ye yükselerek yüzde 48 artış gösterdi.

Üretim kapasitesi 88 bin tonun üzerine çıktı

Mercan Kimya, 2026 yılında üretim kapasitesini ve ürün portföyünü genişletmeye yönelik yatırımlarını sürdürdü. Mart ayında yeni emülsiyon tesisinin ilk fazını devreye alan şirket, başta nano emülsiyonlar olmak üzere emülsiyon ürün grubundaki üretim hacmini artırmaya başladı. Tesisin diğer fazlarına yönelik çalışmalar devam ederken, Mercan Kimya Grubu'nun yıllık üretim kapasitesi 88 bin tonun üzerine çıktı.

Şirketin AR-GE çalışmalarının önemli çıktılarından biri olan nano parafin ürünleri, yurt içinde güçlü bir karşılık buldu. Yıl içinde ihracat pazarlarındaki müşterilerin de deneme fırsatı bulduğu ürünler için alınan geri bildirimler olumlu yönde gerçekleşti. Mercan Kimya, AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdiği yeni wax serileriyle de katma değeri yüksek ürün segmentlerindeki varlığını güçlendirdi.

Yeni ihracat pazarları odakta

İhracat faaliyetlerinde teknik bilgi birikimini öne çıkaran Mercan Kimya, yeni pazar ve sektörlere yönelik çalışmalarını çeşitlendirdi. Farklı pazarlarda faaliyet göstermeye yönelik bu yaklaşım, bölgesel dalgalanmaların etkisini azaltma ve şirketin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirme hedefini destekliyor. Şirket, önümüzdeki dönemde özellikle Kuzey Afrika ve Latin Amerika pazarlarındaki payını artırmaya odaklanıyor.

Mercan Kimya Genel Müdürü Tolga Duran, finansal sonuçlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiğimiz sonuçlar, üretim gücümüzü, ürün geliştirme yetkinliğimizi ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı birlikte geliştirmeye yönelik çalışmalarımızın bir yansıması oldu. Özellikle ihracat performansımızdaki artış, farklı pazarlarda büyüme ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirme yaklaşımımızın önemini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde büyümemizi yalnızca üretim hacmi üzerinden değil, geliştirdiğimiz ürünlerin teknolojik niteliği ve yarattığı katma değer üzerinden de değerlendireceğiz. Nano parafin, kozmetik sınıfı ürünler ve yeni mum serileri başta olmak üzere Ar-Ge çalışmalarımızı ticarileştirerek farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz. 2027 yılında tonaj bazında satışlarımızı yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz. Emülsiyon tesisimizin kapasitesini daha etkin kullanmak, ihracat ağımızı derinleştirmek, yurt dışı temsilcilik yapılanmamızı geliştirmek ve tedarik zincirimizi daha verimli hale getirmek bu hedefin temel unsurlarını oluşturuyor. Yarım asırlık üretim deneyimimizi bilim, teknoloji ve yenilikçi ürünlerle birleştirerek Mercan Kimya'nın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edeceğiz.”