Küresel piyasalarda doların değer kazanması ve faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın piyasasında gerileme sürerken yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarından gelecek mesajlara odaklandı.

Peki, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Yarım altın, tam altın ve ons altında son durum nasıl? İşte altın fiyatlarında son durum...