Borsada haftalık performans netleşti: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil şirketlerin haftalık hisse performansları netleşti.

Hafta boyunca en çok yükselen beş hissede kazanç oranları yüzde 9'un üzerine çıkarken, en fazla değer kaybeden beş hissede düşüşler yüzde 7 ile yüzde 10 arasında gerçekleşti.

Yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisseler enerji, kimya, havacılık, içecek ve sağlık sektörlerinden çıkarken, en sert kayıplar otomotiv, gıda, taşımacılık, madencilik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde görüldü.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

BIST 100'de geçen haftanın kazananlar listesinde zirveyi Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN) aldı. Yüzde 12,03 oranında yükselen şirketi, yüzde 10,94'lük artışla Aksa Akrilik Kimya Sanayii (AKSA) takip etti.

Böylece her iki şirket de haftanın en fazla değer kazanan beş hissesi arasında yüzde 10'un üzerinde yükseliş kaydederek öne çıktı.

BIST 100'de haftanın en fazla prim yapan hisseleri arasında üçüncülük, yüzde 9,68'lik yükselişle havacılık sektöründen Pegasus Hava Taşımacılığına (PGSUS) ait oldu.

Pegasus'un hemen ardından yüzde 9,62 getiri sağlayan Coca-Cola İçecek (CCOLA) dördüncü sıraya yerleşti.

Hisselerinde haftalık yüzde 9,13 artış görülen MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) ise listede beşinci sıraya yerleşti.

BIST 100'de haftanın en çok kaybettiren hisseleri hangileri oldu?

Geçen hafta BIST 100'de en sert düşüş Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret (DOAS) hisselerinde yaşandı.

Haftalık yüzde 9,79'luk kayıpla listenin başında yer alan şirketi, yüzde 9,37 oranında gerileyen Ülker Bisküvi Sanayi (ULKER) izledi. Böylece iki şirket, endekste haftanın en fazla değer kaybeden hisseleri olarak öne çıktı.

BIST 100'de haftanın en çok kaybettiren hisseleri arasında üçüncü sırayı, personel ve öğrenci taşımacılığı hizmeti sunan Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret (GRSEL) aldı.

Şirketin hisselerinde hafta boyunca yüzde 9,06'lık gerileme görüldü. Madencilik sektöründen CVK Maden İşletmeleri (CVKMD), yüzde 8,73'lük kayıpla dördüncü sıraya yerleşirken, listenin son basamağında yüzde 7,06 değer kaybeden Şok Marketler Ticaret (SOKM) yer aldı.