BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.11.2026)

Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 64.68 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 52.48 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.14 yükselişle 11,843 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 236 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 118.30 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 52.22 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.20 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 11,749 ve 11,655 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,936 ve 12,029 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.90 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Dirençte zorlandı

16.34-17.11 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.55 seviyesinin altında kapanışlarda 16.20 seviyesine gerileyebilir. 17.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.43 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.20-15.40

Satım aralığı: 16.60-17.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.035 puan azaldı.



Alarko Holding



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 98.55 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 109.1 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 116.55 seviyesine yönelebilir. 109.1 seviyesinin altında kapanışlarda 101.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 101.00-97.50

Satım aralığı: 111.00-105.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



Aselsan



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 329 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 332.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 357.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 332.50-327.50

Satım aralığı: 340.00-357.50

Endeks Ağırlığı (%): 11.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.160 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 637.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 590.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 672.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 590.00-560.00

Satım aralığı: 640.00-660.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.047 puan azaldı.



Çimsa



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

42.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 40.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 42.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40.25-39.50

Satım aralığı: 44.25-41.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



Cw Enerji



Güç kaybediyor

18.72 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 17.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.70-13.40

Satım aralığı: 18.80-20.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.048 puan azaldı.



Emlak Konut GMYO



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 17.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 18.56 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 19.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.70-17.40

Satım aralığı: 19.00-18.90

Endeks Ağırlığı (%): 1.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.039 puan arttı.



Enka İnşaat



Desteğinin üzerinde tutunmalı

78.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 86.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 83.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 78.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 78.50-77.50

Satım aralığı: 86.00-82.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



Ford Otosan



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 76.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 73.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 73.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 77.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 69.00-69.00

Satım aralığı: 77.50-73.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.028 puan azaldı.



İş Bankası (C)



İzlenmeli

13.3 - 13.84 aralığında hareket eden hisse 13.55 seviyesinin altında kapanışlarda 12.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.80-12.30

Satım aralığı: 14.20-13.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Kardemir (D)



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 36.44 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 38.9 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 40.43 seviyesine yönelebilir. 38.9 seviyesinin altında kapanışlarda 37.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.25-35.50

Satım aralığı: 38.50-42.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.035 puan arttı.



Mavi Giyim



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

36.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 35.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 36.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 35.00-34.75

Satım aralığı: 36.50-36.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



Tofaş Oto. Fab.



Sıkışma yaşıyor

Haftayı primsiz tamamladı. 247.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 243 seviyesinin altındaki kapanışlarda 230.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 243 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 250.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 230.00-217.00

Satım aralığı: 250.00-257.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

117.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 108.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 110.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 113.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 108.00-97.00

Satım aralığı: 113.00-123.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



T.S.K.B.



İzlenmeli

10.27 - 11.02 aralığında hareket eden hisse 10.51 seviyesinin altında kapanışlarda 9.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 9.60-9.25

Satım aralığı: 11.40-10.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



Türkiye Sigorta



Dirençte zorlandı

3.2-3.52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.29 seviyesinin altında kapanışlarda 2.94 seviyesine gerileyebilir. 3.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.72 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.94-2.46

Satım aralığı: 3.72-4.96

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 74.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 74.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 80.85 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 69.00-68.50

Satım aralığı: 77.00-83.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.041 puan azaldı.