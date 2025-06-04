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Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama

Çelebi Hava Servisi A.Ş. şirketin Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

03 Haziran 2025 | 09:25
Son Güncellenme: 03 Haziran 2025 | 09:38
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama

Çelebi'den KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimizin, sermayesinin %61'ine sahip olduğu  Çelebi Ground Handling India Pvt. Ltd.'nin ("Celebi GH India") 27.05.2025 tarihinde Ahmedabad Ticari Mahkemesi'nde Adani Ahmedabad Uluslararası Havalimanı Limited'e karşı, Ahmedabad Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlarıyla ilgili olarak, Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından iptal edilen güvenlik izinleri nedeniyle geçici tedbirler talep eden tahkim başvurusu, 02.06.2025 tarihinde reddedilmiştir. Bağlı ortaklığımız, Yüksek Mahkemeye itirazda bulunacaktır. Ortaklığımızın paylarını etkileyebilecek nitelikte ilave önemli gelişmelerin meydana gelmesi hâlinde, yatırımcılarımız kamuya bilgilendirilecektir" 

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