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Doğan Holding'den Ditaş payı satışı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'den (DOHOL) bugün KAP'a finansal duran varlık satışı (DİTAŞ payları) hakkında açıklama yapıldı.

26 Haziran 2025 | 21:52
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı

Doğan Holding'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin (Ditaş A.Ş.) 85.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Şirketimizin sahip olduğu % 68,24 oranındaki payın (58.005.482,838 adet pay); Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan BDY Group İnşaat A.Ş.'ye (Alıcı); yapılan pazarlıklar neticesinde; 14.500.000 Amerikan Doları bedel ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Şirketimiz ile Alıcı arasında 26/06/2025 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Mezkûr ‘Pay Devir Sözleşmesi' ile bağlantılı olarak; Ditaş A.Ş.'nin sermaye artırım sürecinde, Ditaş A.Ş. hesaplarına intikal ettirilen sermaye avansının Ditaş A.Ş.'den tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının, Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir.

 

 

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Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
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Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
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