Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM) dün (24 Haziran) KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini sundu. Buna göre 2 eşit taksit halinde pay başına toplam brüt 0,8358054 TL, net 0,7104344 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 30 Eylül ve 25 Kasım 2025.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

1) 2024 yılı net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlardaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarının sermayenin halihazırda %20'sine ulaşmış olması nedeniyle, 2024 yılı için genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılmaması,

2) 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin 122.236.558,40 TL tutarında nakit brüt kâr payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt 0,83581 TL, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net tutarda temettü ödenmesi,

4) Kar dağıtımının iki eşit taksitte 30 Eylül 2025 ve 25 Kasım 2025 tarihlerinde yapılması,

5) Yapılacak nakit kâr payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 11.492.405,84 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

6) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kâr payı ile II. Tertip yasal yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması

Hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.