Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (30 Haziran)

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNT) dün yönetim kurulunun temettü teklifini KAP'a bildirdi. Buna göre pay başına başına brüt 1,0941176 TL, net 0,9299999 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. KAP bildirimi şöyle:

Şirketimizin 30.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıda belirtilen hususlar görüşülüp karara bağlanmıştır.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 893.743.319 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 595.021.998 TL net dönem karı mevcuttur.

2024 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kar Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; 2024 yılı konsolide net dönem karı olan 893.743.319 TL'den 18.002.608 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem karı 875.740.711 TL olarak hesaplanmıştır. VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı, 577.019.390 TL olarak tespit edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı düzenlemeleri uyarınca, dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Buna göre, Şirket'in azami dağıtabileceği 2024 yılı net dönem karı 577.019.390 TL'dir.

Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden,

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 1.209.424 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %59,21'ine tekabül edecek şekilde 519.268.238 TL tutarında Ortaklara Birinci Kar Payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden 49.553.824 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.