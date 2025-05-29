ARA
DOLAR
39,10
0,01%
DOLAR
EURO
44,16
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
4135,08
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9177,70
-0,39%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket

Borsa İstanbul'da dün (28 Mayıs) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya yaptıkları başvuruları KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

29 Mayıs 2025 | 00:41
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 00:51
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ (YBTAS): Yüzde 299.900

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 27.05.2025 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulunda halihazırda 100.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle 300.000.000TL'ye artırılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda 28.05.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na İhraç Belgesi başvurusu yapılmıştır" denildi.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (PASEU): Yüzde 45

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının aşılarak Şirketin mevcut 672.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, T.T.K nın 519. maddesinde yer alan hükümler gözetilerek, tamamı özkaynaklar içerisinde yer alan hisse senedi ihraç primleri hesabından 150.081.357,29 TL ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarından 152.318.642,71 TL karşılanmak üzere 302.400.000,00 TL artırılarak toplam 974.400.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır" denildi.
 

İlgili Haberler
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
0
  • ALTIN GRAM - TL 4135,08 0,02%
  • ALTIN ONS 3289,25 0,01%
  • BIST 100 9177,7 -0,39%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,826 -0,006%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38345 -0,01662%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,875 -0,377%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1018 0,011%
  • EURO/DOLAR 1,1294 0,0071%
  • EURO/TURK LIRASI 44,1573 0,0367%
  • STERLIN/DOLAR 1,3469 -0,0334%
Borsa Haberleri
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL