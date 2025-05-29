Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ (YBTAS): Yüzde 299.900

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 27.05.2025 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulunda halihazırda 100.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle 300.000.000TL'ye artırılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda 28.05.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na İhraç Belgesi başvurusu yapılmıştır" denildi.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (PASEU): Yüzde 45

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının aşılarak Şirketin mevcut 672.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, T.T.K nın 519. maddesinde yer alan hükümler gözetilerek, tamamı özkaynaklar içerisinde yer alan hisse senedi ihraç primleri hesabından 150.081.357,29 TL ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarından 152.318.642,71 TL karşılanmak üzere 302.400.000,00 TL artırılarak toplam 974.400.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır" denildi.

