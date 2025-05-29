3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (SMRVA)

Temettü kararı genel kurul tarafından onaylandı. Pay başına brüt 0,3135593 TL, net 0,3135593 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi ise 20 Haziran.

GÖKNUR GIDA MADDELERİ (GOKNR)

Pay başına brüt 0,3571428 TL, net 0,3035713 TL temettü dağıtacak. KAP bildiriminde "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA)

Bedelsiz Sermaye Artımı nedeniyle mevcut kar payı dağıtım oranlarının güncellenmesine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre pay başına brüt 0,2909259 TL, net 0,2472870 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi ise 25 Haziran.

