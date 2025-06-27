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Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu

Fenerbahçe Futbol AŞ SPK'dan yüzde 400 oranında bedelli sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelli tarihi bugün açıklandı.

27 Haziran 2025 | 18:18
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu

Fenerbahçe Futbol AŞ'den bugün KAP'a yapılan açıklamaya göre rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 30 Haziran, bitiş tarihi 14 Temmuz. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

  • Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.06.2025 tarih ve 36/1121 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
  • Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %400 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
  • Yeni pay alma hakları; 1,00.-TL nominal değerli pay için 1,00.-TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 30.06.2025 ile 14.07.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
  • Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle 1 (Bir) TL' nin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
  • Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan paylar olması halinde, izahnamede açıklandığı üzere Fenerbahçe Spor Kulübü'nün satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
  • Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.fenerbahçe.org/fbfutbol) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ykyatirim.com.tr) ulaşılabilir.


 

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Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
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İLERİ
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