Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 1 milyar liralık bedelli, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırım talebini onayladı.



Fenerbahçe, şirketin 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin SPK'ya başvurmuştu.

GEREKÇE VE FON KULLANIM YERİ

Şirketten daha önce KAP'a yapılan açıklamada sermaye artırımının gerekçesi şöyle açıklanmıştı: "Şirket, çıkarılmış sermayesinin artırılması suretiyle elde etmeyi planladığı finansman ile finansal borçluluğunu azaltmayı, özkaynaklarının güçlendirmeyi ve bu suretle verimliliği arttırmayı hedeflemektedir"

KAP bildiriminde fon kullanım yeri için de şu bilgiler paylaşılmıştı:

Şirket’in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 1.000.000.000.-TL, tahmini halka arz giderleri olan 3.655.000.-TL’nin düşülmesi sonucu ise net 996.345.000.-TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Şirket’in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:

Borçluluğun Azaltılması %70-75

Vergi Borcu Ödemeleri %30-25

Şirket, küresel ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranında kadar geçiş yapabilecektir.