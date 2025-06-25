Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama

Galata Wind Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

Avrupa'da yenilenebilir enerji yatırımlarını koordine etmek amacıyla kurulmuş olan Galata Wind Energy Global BV'nin %100 bağlı ortaklığı SunSpark GmbH; Almanya'da kurulacak olan 9 MW ve 12 MW'lık iki adet Güneş Enerji Santrali Projesinin satın alınmasını temin etmek amacıyla bugün (25.06.2025) Almanya'da yerleşik bir şirket ile (Satıcı) ile iki ayrı sözleşme akdetmiştir.

Sözleşmeler ile Şirketimiz, Sözleşmeler'de öngörülen uyarlamalara tabi olan satın alım bedelleri karşılığında projelerin devralınmasını, Sözleşmeler'de öngörülen şartların ve kapanış koşullarının yerine getirilmesi kayıt ve şartına bağlı olmak kaydıyla işlemlerin tamamlanmasını, projelerin devri ile kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

İzin süreçlerinin tamamlanmasına müteakip inşaatına başlanacak olan projeler, Almanya'nın güneyinde olup, Agri-PV (Tarım GES) ve Batarya Ünitesi (BESS) inşaasını kapsayacaktır.

Projelerin 2025-2027 yılları arası yurtdışı yatırım vizyonumuz olan 300 MW'lık kapasitenin faaliyete geçmesine ve global bir oyuncu olma hedefimize önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. İşbu açıklamamızda bahsi geçen projelerin satın alım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Almanya'daki toplam ulaşmayı hedeflediğimiz kapasite 43 MW Agri-PV ve 40 MW BESS olmak üzere toplam 83 MW'a çıkacaktır. Bgahsi geçen kapasitenin tamamı aynı şebeke noktasından bağlanacak şekilde projelendirilmekte olup, bütünselik sağlanması hedeflenmektedir.