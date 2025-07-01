Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. yüzde 150 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu "Özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketin 27.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.400.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 8.100.000.000.-TL (%150) artırılarak 13.500.000.000.-TL'ye çıkartılmasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01.-TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00.-TL üzerinden kullandırılmasına" karar verdi. Şirket, onay için yasal başvurular yapacak.



ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

KAP'a yapılan bir diğer açıklamada elde edilecek fonun kullanım yerleri de bildirildi. Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

Açıklama şöyle:

"Şirket’in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır":

Açıklamada ayrıca "Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Vergi ödemeleri kaleminde geçiş yapılmayacaktır" denildi.

