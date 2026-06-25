Golda Gıda’nın halka arz başvurusu onaylandı

Makarnadan una, irmikten bakliyata, bisküviden gofrete kadar geniş ürün yelpazesi ile Anadolu buğdayının lezzetini sofralarımıza taşıyan Bera Holding iştiraki Golda Gıda’nın halka arzında geri sayım başladı.

Şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken, halka arzda pay başına satış fiyatı 9,20 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü ise 804 milyon 999 bin 982 TL oldu. Halka arz, Gedik Yatırım ve Misyon Yatırım Bankası liderliğinde “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Halka arz işleminde; 50 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli paylar ise ortak satışı olmak suretiyle toplam 87 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılmış olacak.