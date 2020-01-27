Güvenli varlık ihtiyacı destekliyor
1.550 seviyesinin üzerinde tutunan altının ons fiyatı, yükseliş ivmesini sürdürüyor. Altın fiyatları, kısa vadeli yükselen bir trend kanalı formasyonunun içinde kalıyor.
Aynı zamanda Çin korona virüs tehlikesinin yarattığı endişeler, piyasada güvenli varlık ihtiyacını destekliyor. Bu nedenle
altında alım devam ediyor.
Altın trend desteğini kırdı ve SMA100’ün (H4) hemen üzerinde işlem görüyor. Analistler tarafından 1.547 doların dikkatle izlenmesi gerektiği düşünülüyor. Altın, bu desteği kırarsa aşağı doğru bir baskı görebiliriz.
Analistlere göre, 1.547 dolar üzerinde duruma göre 1.565 veya 1.572 dolar hedeflenebilir. 1.547 dolar altında düşüş eğilimi ile beraber 1.539 ve 1.528 dolar hedeflenebilir.
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