Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplanmıştı. Bugün halka arz sonuçları açıklandı. Halka arzda toplamda 1.689.224 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. İşte Horoz Lojistik halka arz sonuçları:
HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ SONUÇLARI
KAP'a yapılan bildirimde halk arz sonuçlarının detayları şöyle paylaşıldı:
- Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin (“Horoz Lojisitk’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
- Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.
- Toplam halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
- Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.
- Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KAÇ LOT DAĞITTI
Halka arzda toplamda 24.600.000 lot dağıtıldı. Ortalamaya göre bireysel yatırımcıya 12-14 lot pay düşeceği belirtiliyor.