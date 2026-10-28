Kadınların yeni uğraşı gelir kapısına dönüştü: Üretimi artıracaklar

Verdikleri desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Keskin, şöyle konuştu:

"Bölgede arıcılık üzerine çalışma yapan kadınları desteklemeleri çok önemli. Projenin başından beri kurum personeli tarafından bize eğitim verildi. Arıcılıkla ilgili tüm püf noktalarını bize öğrettiler. Bugün ilk defa bal hasadı yaptık.

Dışarıdan hiçbir müdahale olmadan arıların kendi oluşturduğu mumları gördük. Hasadımızı güzel bir şekilde tamamladık. Kooperatifte 15 üyemiz var. Her birimizin ilgilendiği alan farklı. Keyifli bir iş olduğunu görünce ekip olarak kovan sayısını artırıp daha fazla gencin arıcılık işinde ilerlemesini sağlayacağız."