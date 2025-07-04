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İsdemir İskenderun Demir Çelik (ISDMR) temettü ödeme tarihi (2025)

Bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında İsdemir de var. Peki, İsdemir temettü ödeme tarihi ve miktarı ne kadar?

02 Temmuz 2025 | 15:38
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2025 | 15:41
İsdemir İskenderun Demir Çelik (ISDMR) temettü ödeme tarihi (2025)

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. bu yıl pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 21 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 26 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar payı dağıtımına 2 Temmuz 2025 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır" denilmişti. 
 

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