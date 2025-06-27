KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde "Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, talebimiz doğrultusunda şirketimiz hakkında yürütülen konkordato süreci sona erdirilmiştir" denildi.

Şirket dün KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimiz Mega Polietilen A.Ş., sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yürüttüğü mali yapılandırma ve operasyonel verimlilik çalışmaları sayesinde finansal yükümlülüklerini kendi öz kaynakları ve kurumsal kaynak planlaması çerçevesinde karşılayabilecek duruma gelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, Şirketimiz konkordato sürecinden feragat etme yönünde irade göstermiş ve ilgili mahkemeye gerekli başvuruyu gerçekleştirmiştir.

Mega Polietilen A.Ş., içinde bulunduğu yeniden yapılanma sürecini yalnızca bir kriz yönetimi aracı olarak değil, aynı zamanda güçlü bir finansal dönüşüm fırsatı olarak değerlendirmiştir. Bu süreçte üretim kapasitesini ve ticari faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Şirketimiz, borçlarını ödeme konusundaki kararlılığıyla da paydaşlarına güven vermeye devam etmektedir.

