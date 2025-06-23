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Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. bugün (23 Haziran) KAP'a bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. Üretim Tesisinde yaşanan iş kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

23 Haziran 2025 | 10:21
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada 21 Haziran'da yaşanan olayla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan üretim tesisinde 21 Haziran 2025 tarihinde elim bir iş kazası meydana gelmiştir. Bu üzücü olay sonucunda iki kıymetli çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü tüm ekip olarak yaşıyoruz.

Kazadan etkilenen diğer çalışanlarımızın sağlık durumları iyi olup, tamamı hastaneden taburcu edilmiştir. Kendilerine gerekli tüm destek sağlanmakta ve süreç titizlikle takip edilmektedir.

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği, grubumuzun en temel önceliklerindendir. Yaşanan bu acı olay hepimizi derinden etkilemiş olup, adli ve idari süreçler ilgili resmî kurumlarla tam bir iş birliği içinde, eksiksiz şekilde yürütülmektedir.

Üretim faaliyetlerimiz, gerçekleştirilen güvenlik kontrollerinin ardından gerekli tüm önlemler alınarak güvenli bir şekilde devam etmiştir. Tedarik ve üretim süreçlerimiz planlandığı şekilde sürdürülmekte olup, iş süreçlerimizde herhangi bir aksama yaşanmaması adına tüm çalışanlarımız özveriyle görevlerini yerine getirmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler oluştukça kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
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Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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