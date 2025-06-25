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Marmaris Altınyunus’tan (MAALT) Divan Talya Oteli açıklaması

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. dün KAP'a Divan Talya Oteli Yatırım Planı ve Takvim Revizyonu hakkında açıklama yaptı.

25 Haziran 2025 | 04:55
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 05:00
Marmaris Altınyunus’tan (MAALT) Divan Talya Oteli açıklaması

Şirketten dün (24 Haziran) KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

14 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya açıklanan, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı ve Konferans Merkezi'nin yenilenmesi projesi için toplam 80.000.000 ABD Doları + KDV tutara kadar yatırım yapılmasına ilişkin karar, yönetim kurulumuz tarafından yeniden değerlendirilmiş ve
•     İnşaat sürecindeki yaklaşık 7 aylık duruş dolayısıyla, ekonomik konjonktürün etkisiyle hem duruş anında devam etmekte olan hem de duruş anında henüz başlamamış olan işlerdeki bütçelenen maliyetlerin artışının ve
•     Projenin geldiği aşamada hedeflenen segment ve kârlılık kriterlerine destek verecek şekilde projede yapılan bazı iyileştirmelerin
etkileri nedenleri ile 100.000.000 ABD Doları + KDV tutarına kadar yatırım yapılması şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir.  

Revize toplam yatırım tutarı doğrultusunda gündeme gelecek 50 milyon ABD Doları tutarındaki finansman ihtiyacının 40 milyon ABD Doları tutarındaki kısmının ana ortağımız Koç Holding A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yapılması suretiyle finanse edilmesi değerlendirilmektedir. Kalan finansman ihtiyacı için başta borçlanma olmak üzere gündeme gelebilecek diğer kaynakların kullanım şekli, zamanlaması ve tutarları hakkında bu aşamada alınmış bir karar bulunmamakta olup, öngörülen nihai finansman yapısı piyasa koşullarına ve yatırım sürecine bağlı olarak değişebilecektir.

Yeni yatırım planı kapsamında otelin turizm sezonunun daha yoğun olduğu 2026 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler özel durum açıklamaları ve faaliyet raporları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.  

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Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
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Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
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