MHR GYO halka arz sonucu: MHRGY kaç lot verdi?

SPK 5 Ekim'de MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan halka arz başvurusunu onayladığını duyurmuştu. MHR GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 620 milyon TL'den 827 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan 207 milyon TL nominal değerli hisse, 4,30 TL'den satışa sunulmuştu. Halka arz sonrasında MHR GYO'nun halka açıklık oranı ise yüzde 25 oluyor. MHR Gayrimenkul 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep topladı.

MHR GYO KAÇ LOT VERDİ?

MHR halka arzı borsadan satış yöntemi ile gerçekleşti. Bugün (13 Ekim 2023) saat 18.30’dan itibaren hisseler katılımcıların hesabına yansıdı. MHR GYO halka arzında katılımcılara 65-66 lot hisse dağıtımı yapıldı.

MHR GYO HAKKINDA

AA'nın derlemesine göre Ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde faaliyet gösteren MHR GYO'nun portföyünde İstanbul Ataşehir'deki Quick Tower ile Ankara Çankaya'daki Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan 3 bağımsız bölüm bulunuyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından hazırlanan raporlara göre 30 Haziran itibarıyla MHR GYO portföyünün toplam piyasa değeri 2 milyar 880 milyon 980 bin TL olarak hesaplanırken, raporda Quick Tower'ın piyasa değeri 2 milyar 856 milyon 245 bin TL, Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan 3 bağımsız bölümün piyasa değeri ise 24 milyon 735 bin TL olarak belirtildi.