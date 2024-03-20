Odine Solutions (ODINE) ne zaman borsada işlem görecek?

Borsada halka edilen sonra şirket Odine Solutions Teknoloji oldu. Toplam halka arz büyüklüğü 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşirken, halka arzda, toplam 3.259.363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270.773.021 TL nominal değerli pay talebi geldi.

ODİNE NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Peki, Odine ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? Odine Solutions Teknologies 21 Mart'tan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Dün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 110.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30 TL baz fiyat, "ODINE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

