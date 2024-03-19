Telekomünikasyon şirketlerine şebeke yazılımları ve telekom mühendislik çözümleri sunan Odine’in halka arzında pay başına 30 TL fiyattan 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplandı. Halka arzda 44.200.000 TL nominal pay satışa sunuldu. Halka arzın 22.100.000 TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22.100.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirildi. İşte Odine halka arz sonuçları:



ODİNE HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz sonuçlarına ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 44.200.000TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.259.363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270.773.021 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,69 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 3,03 katı talep gelmiştir.

ODİNE SOLUTIONS KAÇ LOT VERDİ?

Odine Solutions Teknoloji halka arzında bireysel yatırımcıya en fazla 9 adet lot pay dağıtımı gerçekleşti.

FON NEREDE KULLANILACAK?

Şirketten, halka arz öncesi yapılan açıklamaya göre halka arzdan sağlayacağı kaynağın % 52,5-62,5'ini yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılacak olan Odine, gelirin % 30-40’ını işletme sermayesi olarak değerlendirecek. Gelirin geri kalanı ise ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin tamamlanmasına ayrılacak.



ŞİRKET CEO'SUN SÖZLERİ



Odine CEO’su Alper Tunga Burak halk arz öncesi yaptığı açıklamada, “Borçsuz ve bağımsız bir mali yapıya sahibiz. 2021 yılının sonunda 121,5 milyon lira olan özkaynaklarımız, 2023 yılının sonunda 690,7 milyonun üstüne çıktı. 2023 yılında net satışlarımız ise 2022 yılına kıyasla yüzde 135’in üzerinde bir artışla 771 milyon liranın üzerine yükseldi. Net dönem karımız ise 2023 sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,67'lik artışla 250 milyon liranın üzerine çıktı. Kurduğumuz model ile uluslararası alanda tüm telekom operatörlerine, ticari operasyonlarını sürdürebilmeleri için gereken altyapı donanımını, depolama hizmetini ve ağ ortamını sağlıyoruz" demişti.

