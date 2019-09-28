Öz sermaye kârıyla öne çıkan 20 şirket

Eylül 29, 2019 0 Yorum 56 Okunma
Öz sermaye kârıyla öne çıkan 20 şirket

Hisse seçiminde önemli rasyolardan biri de öz sermaye kârlılığı.

Biz de PD/DD rasyosunu ve son beş yıllık ortalamaları dikkate alarak öz sermaye kârlılığı yüksek 20 şirketi belirledik.

Bu şirketler, güçlü finansalları ve yüksek getirileriyle öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında



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