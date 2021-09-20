Temmuzda yüzde 18,95 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 19,25’e yükseldi. Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon, temmuzda yıllık yüzde 17,22 iken ağustosta yüzde 16,76’ya düştü.

Bu konuda önceki hafta TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Enflasyonu geçici olarak etkilediği düşünülen başta gıda ve pandemik koşullar gibi faktörlerin ağırlığını artırdığı ve enflasyonu yükselttiği ortamda Kavcıoğlu, ‘çekirdek göstergelerin’ önemine dikkat çekti.

Bu açıklama para politikası odağında yaklaşım değişimi olabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre; gösterge faizi enflasyonun üzerinde tutmak için önceki yönlendirmenin ardından para politikasında çekirdek fiyatların rolü artacak.

Bu açıklamaların; manşet enflasyondaki hareketin geçici ve kontrol dışı faktörlere dayandırıldığı, TCMB’nin çekirdek enflasyonun düşüklüğünden reel faizin halen pozitif olduğunu düşündüğü sonucu çıkarılıyor. Bu süreçte gösterge faizde yüzde 17-18’lerde dalgalanma öngörülüyor.