“Oyun sektörü 2 milyar doları aşabilir”

Türkiye oyun sektörü, mobilde yakaladığı başarıyı daha derin içerikli oyunlara, PC ve konsol projelerine, oyun teknolojilerine ve yapay zekâ çözümlerine taşımaya hazırlanıyor. 2025’te 1,01 milyar dolara ulaşarak 1 milyar dolar eşiğini aşan pazarın 2026’da 2 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.
Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından
Türkiye’nin 50 milyonu aşan oyuncu kitlesi, deneyimli girişimci havuzu ve başarılı şirket çıkışları da ekosistemin küresel konumunu güçlendiriyor. Gaming İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim ile Türkiye oyun ekosisteminin büyüme potansiyelini, yeni unicorn adaylarını ve İstanbul’un küresel oyun merkezi olma hedefini konuştuk.
Türkiye oyun pazarında gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Güncel veriler, Türkiye oyun pazarının 1 milyar dolar eşiğini 2026’yı beklemeden, 2025 yılında aştığını gösteriyor. Pazar, 2025’te 1,01 milyar dolara ulaştı. 2026 hedefi ise 2 milyar dolar eşiğine yaklaşması ve belki de geçmesi.
Sektörün önündeki en büyük fırsat nedir?
Sektörün önündeki en büyük fırsat, mobilde kazanılan bu deneyimi daha derin içerikli mobil oyunlara, PC ve konsol projelerine, oyun teknolojilerine ve yapay zekâ destekli ürünlere taşımak. Hizmet ihracatından fikrî mülkiyet ihracatına geçiş, önümüzdeki dönemin en büyük fırsatı.
Önümüzdeki 2-3 yılda yeni unicorn’lar görebilir miyiz?
Yeni unicorn’lar görmemiz mümkün. Ancak bunun yalnızca çok sayıda oyun üretmekle gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yatırımcıların artık indirme sayısından çok oyuncu bağlılığına, gelir kalitesine, kârlılığa, güçlü ekiplere ve uzun ömürlü fikrî mülkiyete baktığı, çok daha seçici bir dönemdeyiz. 50–100 milyon dolarlık ileri aşama yatırımlar için hâlâ büyük ölçüde yabancı sermayeye ihtiyaç var.
Yatırımcıların ilgisi hangi alanlara kayıyor?
Mobil oyun hâlâ Türkiye’nin en güçlü olduğu alan. Daha güçlü canlı operasyon yapısına, sosyal özelliklere, uzun oyuncu ömrüne ve oyun içi satın alma gelirine sahip hibrit ve derinlikli oyunlar öne çıkıyor. Yapay zekâ tarafında da içerik üretimi, test otomasyonu, oyuncu davranışı analizi, kişiselleştirme ve kullanıcı edinme süreçlerini geliştiren altyapı şirketleri daha fazla dikkat çekiyor.
Yapay zekâ oyun sektörünü nasıl değiştirecek?
Konsept çalışmaları, geçici görsel ve ses üretimi, kodlama desteği, lokalizasyon, hata tespiti ve oyuncu geri bildirimlerinin analizi çok daha hızlı yapılabiliyor. Yapay zekânın insan emeğini ortadan kaldıracağını düşünmüyorum. Aksine insanın rolü, doğru fikri seçmeye, sistemi yönlendirmeye, kaliteyi denetlemeye ve özgün bir deneyim kurmaya doğru kayacak.
İstanbul’un küresel oyun merkezi olması için ne gerekiyor?
İstanbul’un en büyük gücü, aynı şehir içinde yoğunlaşmış geniş bir yetenek, girişimci, yatırımcı ve hizmet sağlayıcı ağına sahip olması. Ancak bu konumu korumak için İstanbul’un yeteneklerin yaşamak ve uzun süre çalışmak istediği bir merkez olması gerekiyor. Ekonomik öngörülebilirlik, rekabetçi ücretler, çalışan hisse opsiyonları ve nitelikli yabancı çalışanlar için kolaylaştırılmış vize ve çalışma izni süreçleri kritik önemde.
“Türkiye’nin konumunu güçlendiren bir kaldıraç”
“Gaming İstanbul (GIST) 18–20 Eylül’de İstanbul Kongre Merkezi’nde on binlerce oyuncuyu ve 2 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek. GIST’i; B2B görüşmeler, yatırımcı eşleştirmeleri, bölgesel ortaklıklarla Türkiye’nin küresel oyun ekosistemindeki konumunu güçlendiren bir kaldıraç olarak kurguluyoruz.”