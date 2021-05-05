Penta Teknoloji, halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından 6-7 Mayıs tarihleri arasında 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplamaya başlıyor. Penta Teknoloji Genel Müdürül Özçelik, “Elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji’nin yüzde 42,03’ü halka arz edilecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34’e çıkacak. Penta Teknoloji Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

Penta Teknoloji halka arzında, yarından itibaren 2 gün boyunca 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplanacak. Hisseleri 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Dünyadaki teknoloji markalarının Türkiye’deki dağıtıcısı Penta Teknoloji, halka arzla birlikte daha da güçlü bir finansal yapıya kavuşacak. Penta Teknoloji’nin yüzde 54,30’u, aktif büyüklüğü ve yatırımları itibarıyla Türkiye’nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim’e ait bulunuyor.

2020’yi 4,2 milyar TL ciroyla kapattı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye’de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.

Özçelik, şunları kaydetti:

“Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL’ye çıkardık. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL’ye taşıdık.

Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendireceğiz, Elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji’yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız.”