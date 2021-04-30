Kale Grubu şirketlerinden Kalekim’in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu SPK tarafından onaylandı. Ak Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz için 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Halka arz başvurusu kapsamında SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından izahname onayı alan Kale Grubu şirketlerinden Kalekim halka açılıyor. Kalekim halka arzında talep toplama tarihleri 6 – 7 Mayıs 2021, fiyat aralığı 13,75 – 14,75 TL olarak belirlendi. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kalekim’in halka arzına Ak Yatırım’ın liderlik ettiği toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Yapı kimyasalları sektörünün jenerik markasını yaratan ve GfK verilerine göre seramik uygulamaları pazarının lideri olan Kalekim, sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra 80’i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor.