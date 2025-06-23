Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı

Sabancı Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na yapılan açıkle şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yurt dışında büyüme planları doğrultusunda yenilebilir enerji alanında yeni kapasite yatırımları başta olmak üzere yatırım projelerinin finansmanı için %100 bağlı ortaklığı Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'ye 2027 yılı sonuna kadar 154,4 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarına kadar sermaye katkısında bulunulmasına karar verildiği 14.05.2025 tarihinde kamuya duyurulmuştu.

Söz konusu karar kapsamasında sermaye katkısının bir kısmı gerçekleşmiş ve Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesi 70 milyon ABD Doları karşılığı 5.000.000.000 TL'den, 7.758.000.000 TL'ye artırılmış olup, Şirketimizce taahhüt edilen 2.758.000.000,00 TL'lik sermayenin; 563.417.017,84 TL'lik kısmı sermaye avansı olarak, kalan kısmın ¼'üne tekabül eden 548.645.745,54 TL'lik kısmı sermaye artışının tescilinden önce nakden ödenmiştir, Bakiye tutar ise 24 (yirmidört) ay içerisinde ödenecektir.

Söz konusu sermaye artışı 20.06.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 11355 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Bakiye tutarın da ödenmesiyle birlikte Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'ye, Şirketimiz tarafından ödeme tarihindeki kurlara göre toplam 310.962.533 USD tutarında sermaye ödemesi yapılmış olacaktır.

