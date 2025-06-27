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Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması

Sasa Polyester bugün KAP'a PTA, Polimer Cips ve Elyaf Üretim Tesisi yatırımları teşvik belgesi tutar revizyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

27 Haziran 2025 | 11:34
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması

Sasa Polyester'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA), Polimer Cips ve Elyaf Üretim Tesisi Yatırımları ile ilgili almış olduğu toplam 61.584.312.548 TL tutarındaki yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarda ilaveler ve yatırım kalemlerindeki artırımlar sebebiyle, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yaptığımız revizyon başvurumuz 26 Haziran 2025 tarihinde uygun görülmüştür. Bu çerçevede teşvik belgelerinin harcama kalemleri 4.136.956.424-TL artırılmış ve toplam 65.721.268.972 TL'ye ulaşmıştır.

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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
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İLERİ
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