Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması

Sasa Polyester'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA), Polimer Cips ve Elyaf Üretim Tesisi Yatırımları ile ilgili almış olduğu toplam 61.584.312.548 TL tutarındaki yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarda ilaveler ve yatırım kalemlerindeki artırımlar sebebiyle, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yaptığımız revizyon başvurumuz 26 Haziran 2025 tarihinde uygun görülmüştür. Bu çerçevede teşvik belgelerinin harcama kalemleri 4.136.956.424-TL artırılmış ve toplam 65.721.268.972 TL'ye ulaşmıştır.