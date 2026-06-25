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SPK 5 şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ, Soho Giyim ve Enerji AŞ, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ ile Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.

Ekonomist
Ekonomist
SPK 5 şirketin halka arzını onayladı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Orzaks İlaç ve Kimya'nın 69 liradan, Ekim Turizm'in 30,26 liradan, Soho Giyim ve Enerji'nin 15 liradan, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri'nin 20,9 liradan, Golda Gıda'nın ise 9,2 liradan halka arzını uygun buldu.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yaklaşık 415 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Kurul, Adil Varlık Yönetim AŞ'nin 500 milyon liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 6,8 milyar liralık, Koç Finansman AŞ'nin 1,4 milyar liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 10 milyar liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 15 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Bizim Varlık Kiralama AŞ'nin ise 500 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, BV Portföy Yönetimi AŞ'nin "Boğaziçi Ventures Global Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile "Greenwise Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurmasına izin verdi. İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı. Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Marbaş Menkul Değerler AŞ'ye yurt dışında işlem aracılığı faaliyet izni verilirken, Gekas Kitle Fonlama Platformu AŞ ünvanlı bir kitle fonlama platformunun kurulması onaylandı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ ile Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda bu iki şirkete ve 4 kişiye toplamda 20,7 milyon liralık idari para cezası uyguladı.

Halka arz olacak şirketlerin detayları şöyle: 

1 Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret halka arzında, ortaklardan Yunus Emre Alimoğlu'na ait 21 milyon TL nominal değerli paylar satışa çıkarılacak. Paylar 69 TL sabit fiyattan yatırımcılara sunulacak.

2 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi halka arzında ise ortak Ali Vural Ak'a ait 30 milyon TL nominal değerli paylar satışa konu olacak. Halka arz fiyatı 30,26 TL olarak belirlendi.

3 Isvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi

Isvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi

Isvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi halka arzında toplam 7 milyon TL nominal değerli ortak satışı gerçekleştirilecek. Şirket payları 20,90 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

4 Golda Gıda Sanayi ve Ticaret

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret halka arzında, halka açık Bera Holding'in sahip olduğu yaklaşık 37,5 milyon TL nominal değerli paylar yatırımcılara arz edilecek. Halka arz fiyatı 9,20 TL olarak açıklandı.

5 Soho Giyim ve Enerji

Soho Giyim ve Enerji

Soho Giyim ve Enerji ise halka arz kapsamında 100 milyon TL tutarında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Şirketin sermayesi 206,8 milyon TL'den 306,8 milyon TL'ye yükselecek. Paylar 15 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.
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