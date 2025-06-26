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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı

SPK'nın 25 Haziran tarihli son bülteni dün yayınlandı.

26 Haziran 2025 | 08:13
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı

SPK bültenine göre kurul 2 sermaye artırımına ve 7 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. SPK haftalık bültenine göre Kurul, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 1 milyar liralık bedelli, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırım talebini onayladı.

Bültene göre Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 19 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı. Açıklama şöyle:

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet siteleri ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen internet sitelerinin adresleri aşağıda verilmiş olup, anılan internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

 https://payixi3.com
 https://klasfx258.com
 https://hesabim.klasfx258.com
 https://klasfx-yatirim.info
 https://persyatirim62.com
 https://sca.persyatirim62.com
 https://wt.persyatirim62.com
 https://nova-markets29.com
 https://sca.nova-markets29.com
 https://wt.nova-markets29.com
 https://olivemarkets267.com
 https://my.olivemarkets267.com
 https://register.hftrk-trade10.com
 https://www.hftrk-trade10.com
 https://www.xmtrsite.website
 https://my.xmtrsite.website
 https://partners.xmtrsite.website
 https://winexglobal.net
 https://justmarkets-tr.com

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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
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GERİ
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