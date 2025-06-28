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SPK'dan açığa satışta yeni karar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin tedbir ve uygulamaları 29 Ağustos seans sonuna kadar uzattı.

28 Haziran 2025 | 06:59
SPK'dan açığa satışta yeni karar

SPK haftalık bültenine göre Kurul, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına dair tedbir ve uygulamaların uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir." denildi.

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SPK'dan açığa satışta yeni karar
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Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
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