Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın (#ISGSY) bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladığını açıkladı.

Karara göre şirket, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 414 milyon 951 bin 158 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında İş Girişim'in çıkarılmış sermayesi 85 milyon 48 bin 841 TL'den 500 milyon TL'ye yükselecek. SPK'nın onayıyla birlikte şirket, sermaye artırımı sürecine ilişkin gerekli işlemleri tamamlayarak yatırımcılarına bedelsiz pay dağıtımı gerçekleştirecek.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY), mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yüzde 487,89748 oranında artırarak 500.000.000 TL’ye çıkaracak.