Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi geçen ay yüzde 7,6 değer kaybetti.

Spor şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılar hisse performansları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, yaşanan finansal problemler ve kötü gelen bilançolar kulüplerin hisse senedi fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Analistler, spor şirketlerinin mali yapılarının kırılgan olduğunu belirtti.

Kulüplerin önemli bir borç baskısı altında bulunduğunu ifade eden analistler, şirketlerin mali yapılarının aynı zamanda makro ekonomik olumsuzluklara karşı son derece zayıf bir görünüme sahip olduğunu dile getirdi.

Halka açık spor şirketleri arasında mayıs ayında yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi yüzde 12,4 ile Fenerbahçe oldu.

﻿Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 11,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 12,1, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 14,8 değer kaybetti.

Analistler, Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etmesine karşın borsada yatırımcısını sevindiremediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin ise önceki aylarda hisse performansının iç açıcı olmadığını dile getiren analistler, şirketin hisse fiyatının mayıs ayında tepki alımlarıyla yükseldiğini ifade etti.

- Yılbaşından bu yana tek kazandıran Fenerbahçe

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Fenerbahçe rakiplerinden pozitif ayrıştı. Bu dönemde Fenerbahçe hisseleri yatırımcısına yüzde 0,7 getiri sağladı. Galatasaray yüzde 11, Trabzonspor yüzde 25 ve Beşiktaş yüzde 50 yatırımcısına kaybettirdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yıl içinde Galatasaray ile zirve ortağı olarak mücadele etmesi ve zaman zaman puan farkını indirmesi yılın 5 ayındaki hisse performansını olumlu etkiledi.

Kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler de hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mayıs ayını 11 milyar 805 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 9 milyar 666 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 594 milyon 350 bin 411 lirayla Beşiktaş, 5 milyar 625 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Nisan 2025 ve Mayıs 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: