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Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor KAP'a Wagner Fabricio Cardoso De Pina Transferi hakkında bildirimlerde bulundu.

21 Haziran 2025 | 21:05
Son Güncellenme: 21 Haziran 2025 | 21:05
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan ilk açıklamada "Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir" denildi. Trabzonspor sözleşme detaylarını da KAP'a şöyle bildirdi:

Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

  • 2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,
  • 2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,
  • 2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,
  • 2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

 

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İLERİ
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
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GERİ
İLERİ
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