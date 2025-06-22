Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan ilk açıklamada "Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir" denildi. Trabzonspor sözleşme detaylarını da KAP'a şöyle bildirdi:

Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;