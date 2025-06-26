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Turkcell'den Artel kararı

Turkcell, Artel Bilişim Servisleri AŞ'nin bütün aktif ve pasifleriyle devralınmasına karar verdi.

26 Haziran 2025 | 08:02
Turkcell'den Artel kararı

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Turkcell Yönetim Kurulunun, Artel'in devralınmak suretiyle Turkcell bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına karar verdiği duyuruldu.

Açıklamada, birleşme işleminde şirketlerin 31 Mayıs tarihli finansal tablolarının esas alınacağı ve şirketin sermayesinin artırılmayacağı belirtilerek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birleşmeye izin verdiği bildirildi.

Gerekli belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulacağı belirtilen açıklamada, "SPK'den birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak birleşme sözleşmesinin, genel kurulun onayına sunulmaksızın yönetim kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir." denildi.

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