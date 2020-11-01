Talepte iyileşme, artan ihracat ve kurdaki hareketlilik, bilançoların ana hikâyesi oldu. Cam, dayanıklı tüketim ve otomotivde güçlü; havacılık, turizm, petrokimya ve demir-çelikte zayıf sonuçlar bekleniyor.

Bankalarda ise yıllık bazda kâr artışı öngörüsü var. Borsa İstanbul’da (BİST), 2020 üçüncü çeyrek bilanço dönemi başladı.

Bilançolar için son açıklanma tarihleri banka dışı şirketler için 9 Kasım, bankalar için 19 Kasım olarak belirlendi.

Biz de üçüncü çeyrek bilanço beklentilerini araştırdık. Tablomuzda 39 şirkete ilişkin kâr tahminlerini görebilirsiniz. Ayrıca bilançosunu açıklayan şirketlerin kâr rakamlarını da inceleyebilirsiniz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.