Enda Enerji KAP'a bildirdi: Kendi paylarının toplamı 26,4 milyon adedi aştı

Enda Enerji’nin 20 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlattığı üç yıllık pay geri alım programı kapsamında, azami 11 milyon TL nominal değerli payın geri alınması ve program için 200 milyon TL fon ayrılması kararlaştırılmıştı.

Pay geri alım programı kapsamında şirket 3, 5 ve 6 Kasım 2026 tarihlerinde toplam 48.453 adet pay alımını gerçekleştirdi.

Enda Enerji Holding, Borsa İstanbul’da işlem gören paylarına yönelik geri alım işlemlerine devam ediyor. Şirketin 9 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 6 Kasım’da ortalama 10,38 TL fiyatla 10 bin 300 adet ENDAE payı geri alındı.

Son işlemle birlikte bu program kapsamında geri alınan payların toplam nominal değeri 8 milyon 340 bin 109 TL’ye, şirket sermayesine oranı ise %1,9076’ya ulaştı. Şirket, fiyat istikrarı ve pay geri alım işlemleri de dikkate alınarak toplamda sermayede tüm payların %6,06’sına karşılık gelen bir paya sahip oldu.

“Genel kayıplar olumsuz etkiliyor”

Enda Enerji’nin, pay geri alım programını 20 Mart 2028 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yürüttüğünü hatırlatan Enda Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dağıstan yaptığı açıklamada, “Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan genel değer kayıpları, şirketimizin pay fiyatı üzerinde de olumsuz etkiler yarattı. Şirketimizin mevcut enerji üretim portföyünün ekonomik değerini, güçlü büyüme potansiyelini ve devam eden yatırımlarını dikkate alarak, hissemizin sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, şirketimizin geleceğine duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak yürüttüğümüz pay geri alım programımız, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen bütçe ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda devam etmektedir” dedi.