Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) ve Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,1066666 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0906666 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Baz Fiyat: 9,89 TL
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Pay Başına Brüt Temettü: 6,4897681 TL
Pay Başına Net Temettü: 5,5163028 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Baz Fiyat: 484,50 TL