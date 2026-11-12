AJet, 2027 yazı için Almanya’ya 34 karşılıklı sefer başlatıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu’dan Almanya’nın 6 kentine haftada toplam 34 karşılıklı sefer düzenlenecek. Yeni hatlarla Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının memleketlerine ulaşımının kolaylaştırılması ve bölge turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a haftada toplam 7 karşılıklı sefer gerçekleştirecek. Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarından Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a haftada toplam 24 sefer planlanırken, Sivas-Köln hattında haftada 2, Gaziantep-Düsseldorf hattında ise haftada 1 karşılıklı sefer yapılacak. Çukurova çıkışlı uçuşlar ile Samsun’dan Düsseldorf ve Münih’e, Trabzon’dan Frankfurt ve Stuttgart’a seferler Nisan 2027’de başlayacak. Diğer hatlarda ise uçuşların Haziran 2027’de başlaması planlanıyor.

“Anadolu ile Almanya arasında yeni bir hava köprüsü kuruyoruz”

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu ile Almanya arasında yeni bir hava köprüsü kuruyoruz." ifadesini kullandı. Sarp, "Kısa süre önce Bodrum ve Dalaman hatlarımızı duyurmuştuk. Bugün de Almanya ile Trabzon, Samsun, Sivas, Çukurova ve Gaziantep arasındaki 26 yeni direkt hattımızın biletlerini satışa sunuyoruz." bilgisini verdi.

Yeni bağlantıların yurt dışında yaşayan vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracağını vurgulayan Sarp, şunları kaydetti:

"Bu seferlerle Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın memleketlerine ve sevdiklerine aktarmasız ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. Yeni bağlantılarımızın Anadolu’yu keşfetmek isteyen misafirlerimize daha fazla seçenek sunacağına ve bölge turizmine katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye’nin en genç ve en hızlı büyüyen hava yolu olarak misafirlerimize daha fazla noktaya erişilebilir ve güvenli seyahat imkanı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni hatlarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

AJet, daha önce de 2027 yaz döneminde Bodrum ve Dalaman’dan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih’e düzenlenecek direkt seferlerin biletlerini satışa sunmuştu.