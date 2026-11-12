Lüks turizmde kişiselleştirme yarışı

Turizm sektöründe lüks kavramı dönüşüyor. Geniş oda seçenekleri, restoran çeşitliliği ve SPA hizmetleri artık tek başına farklılaşma unsuru olmaktan çıkarken kişiselleştirilmiş deneyimler otellerin rekabet alanı haline geliyor. Belek, Kemer ve Bodrum'da faaliyet gösteren Maxx Royal Resorts da 2027 sezonu stratejisini bu değişim üzerine kuruyor. Marka, yeni dönemde kişiselleştirilmiş hizmetlerin yanı sıra gastronomi, wellbeing ve eğlence alanlarındaki uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyor.

Belek ve Kemer'de farklı dünya mutfaklarını buluşturan restoran seçenekleri sunan marka, Bodrum'da Caviar Kaspia, Spago by Wolfgang Puck ve Leña gibi uluslararası restoran markalarıyla çalışıyor. Özel beslenme tercihleri ve kişisel taleplere yönelik hizmetler de gastronomi stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Tekrar misafir oranı yüzde 70'in üzerinde

2011 yılında Belek'te faaliyete başlayan Maxx Royal Resorts, sonraki yıllarda Kemer ve Bodrum yatırımlarıyla büyüdü. Şirketin paylaştığı verilere göre markanın tekrar misafir oranı yüzde 70'in üzerinde. Çocukluk döneminde otellerde konaklayan misafirlerin bugün kendi aileleriyle geri dönmesi, markanın müşteri bağlılığı stratejisinde öne çıkan unsurlardan biri.

2027 sezonunda şirketin öncelikleri arasında Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek, mevcut uluslararası pazarlardaki payını artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak bulunuyor. Erken rezervasyon döneminde ise özellikle tekrar gelen misafirlerin tercih ettikleri oda ve villa kategorilerini önceden güvence altına alma eğilimi dikkat çekiyor.

Wellbeing yatırımları da gündemde

Lüks konaklama sektöründe büyüyen bir başka alan ise wellbeing. Fiziksel yenilenme, stres yönetimi ve uyku kalitesine yönelik uygulamalar, otellerin sunduğu hizmetlerin kapsamını genişletiyor. Maxx Royal Resorts da Maxx Wellbeing çatısı altında SPA uygulamalarını, ileri teknoloji bakım hizmetlerini ve fiziksel-zihinsel yenilenme programlarını bir araya getiriyor.

Sürdürülebilirlik de markanın yatırım ve işletme gündemindeki başlıklardan biri. Enerji ve su verimliliği, atık yönetimi ve yerel üreticilerle iş birliklerine odaklanan şirketin Bodrum oteli, LEED Platinum sertifikasına sahip.