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Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 1 hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 27 Mayıs 2025.

26 Mayıs 2025 | 15:25
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2025 | 16:07
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49

Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (yüzde 304,49438) onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Mayıs olarak açıklandı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 133.500.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %304.49438 oranında artırılarak 540.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 406.500.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 19.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2025 tarih ve 32/914 sayılı kararı ile onaylandığı Şirketimize bildirilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.05.2025'tir.

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GERİ
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