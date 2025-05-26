ARA
DOLAR
38,92
0,02%
DOLAR
EURO
44,33
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
4177,06
-0,50%
GRAM ALTIN
BIST 100
9365,71
0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)

Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)

Kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs salı olan 2 şirket bulunuyor.

26 Mayıs 2025 | 15:29
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, yani yarın olan 2 şirket var. İşte o şirketler ve ödeme tarihleri:

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)
Pay başına brüt 1,2740000 TL, net 1,0829000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025.

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)
Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025. 

İlgili Haberler
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 4177,06 -0,5%
  • ALTIN ONS 3338,35 -0,58%
  • BIST 100 9365,71 0,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,818 0,198%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37318 -0,01238%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,76 0,327%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,9179 0,0224%
  • EURO/DOLAR 1,1383 0,1645%
  • EURO/TURK LIRASI 44,3331 0,2636%
  • STERLIN/DOLAR 1,35619 0,25689%
Borsa Haberleri
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
GERİ
İLERİ
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL