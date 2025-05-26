Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, yani yarın olan 2 şirket var. İşte o şirketler ve ödeme tarihleri:

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)

Pay başına brüt 1,2740000 TL, net 1,0829000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025.

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)

Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025.